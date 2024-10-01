Министерство цифровой трансформации добавило в «Дии» новый выпуск военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) — облигацию Волчанск.
В «Дии» появилась новая военная облигация
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Подробности
Облигация Волчанск:
- Дата выплаты: 01.10.2025
- Ставка: от 15%
«Каждая инвестиция — это шаг к укреплению обороноспособности страны. Волчанск продолжает держать линию фронта, а ваши облигации помогут обеспечить необходимое для защитников и защитниц», — говорится в сообщении.
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Как приобрести
- Зайдите в Дию
- Выберите Военные облигации на главном экране
- Выберите облигацию, партнера и количество
- Подпишите и оплатите несколько кликов.
Источник: Минфин
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