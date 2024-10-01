В «Дии» появилась новая военная облигация

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Подробности

Облигация Волчанск:

Дата выплаты: 01.10.2025

Ставка: от 15%

«Каждая инвестиция — это шаг к укреплению обороноспособности страны. Волчанск продолжает держать линию фронта, а ваши облигации помогут обеспечить необходимое для защитников и защитниц», — говорится в сообщении.

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