Глава Бюджетного комитета рассказала, почему сомневается в выполнении увеличенного плана размещений ОВГЗ
План размещения ОВГЗ могут не выполнить, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник
План профинансировать рост расходов госбюджета-2024 на 216 млрд грн за счет рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) кажется маловероятным, потому что это потребует очень резкого роста объема продаж на первичных аукционах, однако в запасе есть доходы от возможного 50% налога на прибыль банков
В МТСБУ предупредили водителей об изменениях в международном страховании «Зеленая карта»
С началом 2025 г. украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования.
НКЦБФР обновила порядок эмиссии корпоративных облигаций
С 1 ноября в Украине вступит в силу новый порядок эмиссии корпоративных облигаций и их обращения. Новая редакция заменит действующий порядок с 2018 года.
Курс доллара и евро на начало октября: как на них повлияет временный дефицит гривны
Эта неделя на валютном рынке Украины будет важной для долгосрочного формирования тренда по курсу. К уже традиционным факторам, влияющим на гривну, прибавятся новые. О них расскажу поподробнее.
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