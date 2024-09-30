С началом 2025 года украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на МТСБУ.
В МТСБУ предупредили водителей об изменениях в международном страховании «Зеленая карта»
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Что изменится для водителей
- Свободное ценообразование по договорам «Зеленая карта»
Страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии по договорам международного страхования «Зеленая карта».
- Действие договоров международного страхования будет начинаться не ранее следующего дня после их заключения
С 1 января 2025 года водителям необходимо быть осмотрительными при планировании своего путешествия за границу и оформить «Зеленую карту» раньше времени.
- Переход на электронный формат «Зеленой карты»
С начала 2025 года все страны-члены системы должны будут признавать электронные сертификаты. Водители могут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве.
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Источник: Минфин
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