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30 сентября 2024, 16:37 Читати українською

Глава Бюджетного комитета рассказала, почему сомневается в выполнении увеличенного плана размещений ОВГЗ

План профинансировать рост расходов госбюджета-2024 на 216 млрд грн за счет рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) кажется маловероятным, потому что это потребует очень резкого роста объема продаж на первичных аукционах, однако в запасе есть доходы от возможного 50% налога на прибыль банков.

План профинансировать рост расходов госбюджета-2024 на 216 млрд грн за счет рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) кажется маловероятным, потому что это потребует очень резкого роста объема продаж на первичных аукционах, однако в запасе есть доходы от возможного 50% налога на прибыль банков.

Такое мнение высказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Подробности

«Мы посчитали, что для его (плана — ред) выполнения Минфина нужно на каждом аукционе до конца года размещаться на 27 млрд грн. Я думаю, это маловероятно, потому что средний показатель по всем аукционам, согласно моим подсчетам, составляет 10,3 млрд грн, однако на последних четырех аукционах было привлечено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 и 17,8 млрд грн соответственно», — сказала она.

Пидласа напомнила, что после принятия закона № 11417 об увеличении расходов госбюджета-2024 почти на 500 млрд грн на безопасность и оборону план внутренних заимствований увеличен до 742 млрд грн.

В то же время глава комитета отметила, что Национальный банк Украины помог в этом вопросе благодаря его последним решениям о повышении норматива обязательного резервирования и лимита покрытия резервов гособлигациями.

«Плюс Минфин постоянно проводит консультации с банками и фактически просит их покупать ОВГЗ. Это все помогает, но опять же я не считаю, что план будет выполнен на 100%», — резюмировала она.

В то же время Пидласа уточнила, что принятую в первом чтении в законопроекте № 11416-д норму об увеличении налога на прибыль банков в этом году с 25% до 50% не учли при расчете доходов в правках в госбюджет-2024.

По ее словам, 28 млрд грн дополнительных поступлений от такого повышения могут стать компенсатором недовыполнения плана размещения ОВГЗ.

Глава бюджетного комитета также согласилась с мнением Минфина, что ресурс рынка ОВГЗ для дальнейшего финансирования госбюджета после завершения 2024 практически исчерпан, и основным источником остается внешнее финансирование.

Напомним

Принятые в середине сентября поправки в госбюджет-2024 предусматривают дополнительное финансирование дефицита до конца года на 216 млрд грн за счет рынка ОВГЗ: объем привлечения увеличен до 742,02 млрд грн при объеме погашений 386,01 млрд грн.

Правительственный проект госбюджета-2025 предусматривает размещение ОВГЗ на 579,22 млрд грн при объеме погашения на 561,98 млрд грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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+59
Я_ __
Я_ __
30 сентября 2024, 16:50
#
Короче кажучи, момент коли фізичні власники овдп обісруться і отримають відтермінування з реструктуризацією (а в нашій державі це може бути і блокування і націоналізація якась) — це питання часу вже, бо якщо ці телепні на Конституцію і права людей забивають, то нічого їм не заважатиме прийняти законопроєкт, який надає уряду право призупинити виплати за внутрішнім державним боргом, так само як в липні вже робили тільки з зовнішнім державним боргом
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0
Mini Mi
Mini Mi
30 сентября 2024, 17:20
#
ОВГЗ как и любая другая пирамида жива только пока приток денег больше чем отток. Как толкько это поменяется, так сразу и прикроют выплаты.
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+45
nitrolog
nitrolog
30 сентября 2024, 17:42
#
Все буде простіше, все віддадуть, надрукують і віддадуть, яким буде курс при цьому це вже питання інше))
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+15
Kikudzuki
Kikudzuki
30 сентября 2024, 17:23
#
Ну они же собираются изымать у граждан личные авто для воннных целей (типа на временное пользование), вот и гривневые средства точно также изымут на временное пользование… И чем больше люди покупают облигации, чем больше вкладчиков (тех, кому должны возвращать деньги) — тем ближе приблежение конца этого гривневого инструмента «дохода»…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 сентября 2024, 18:30
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Ежедневно при обстрелах украинских городов уничтожаются несколько
десятков автомобилей, припаркованных возле многоэтажек.
Как вариант, пусть лучше автомобиль принесёт пользу на передовой,
чем тупо сгорит при очередном обстреле.
Аналогично и с деньгами…
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