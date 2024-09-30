НКЦБФР обновила порядок эмиссии корпоративных облигаций

С 1 ноября в Украине вступит в силу новый порядок эмиссии корпоративных облигаций и их обращения. Новая редакция заменит действующий порядок с 2018 года. Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Какие изменения

НКЦБФР сообщила, что обновленное положение предусматривает общее упрощение требований к пакету документов, подаваемых для регистрации выпуска облигаций. Она предусматривает использование КИС (комплексной информационной системы) для предоставления документов в электронной форме через личный кабинет. Это уменьшает количество бумажного документооборота и упрощает процесс.

В новой редакции положения уточняют понятие корпоративных облигаций, что означает, что любые облигации, эмитированные частными компаниями, подпадают под этот термин.

Совершенствуется процедура эмиссии целевых корпоративных облигаций, погашение которых осуществляется путём передачи объекта (части объекта) жилищного строительства. Новая редакция упрощает требования для эмитентов, которые используют такие облигации для финансирования строительства, регламентируя, как и когда объекты должны передаваться владельцам облигаций.

Обновление механизма

Введен новый механизм, позволяющий изменять эмитента облигаций без нарушения прав собственников.

Введен институт администратора по выпуску облигаций, отвечающий за контроль за выполнением условий эмиссии. Администратор следит за соблюдением эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций и имеет право принимать меры по защите их интересов при возникновении рисков.

Новая редакция уточняет механизмы конвертации корпоративных облигаций в акции компании. Эта процедура регламентируется четкими условиями, позволяющими избежать споров или ошибок при обмене облигаций на акции.

Улучшены процедуры эмиссии таких облигаций, где владельцы могут выбирать между получением акций компании или возвратом средств. Новая редакция также определяет случаи, когда эмитент имеет право предлагать конвертацию облигаций в определенных условиях.

Положением введена процедура эмиссии зеленых и инфраструктурных облигаций.

Также появились новые нормы: