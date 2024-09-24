Сокращение рынка ОВГЗ, план Китая по восстановлению экономики: главное за вторник

Министерство финансов в бюджете на следующий год заложило всего 17 млрд грн в качестве привлечения от ОВГЗ. Это «чистая» сумма, которая не учитывает погашение по уже обращающимся облигациям. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы Forbes.

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