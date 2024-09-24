Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 24 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,78 млрд грн в эквиваленте, что на 3,95 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 13,83 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

109,4 млн грн под 14,62% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);

6,12 млрд грн под 15,59% с погашением 5 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была также 15,60%);

4,97 млрд грн под 16,60% с погашением 24 ноября 2027 года (на прошлой неделе ставка была также 16,60%);

242,35 млн. под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 года (на прошлой неделе ставка была 16,90%).

В иностранной валюте:

$153,22 млн под 4,66% с погашением 9 октября 2025 года.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.