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24 сентября 2024, 18:23 Читати українською

Китай представил план восстановления экономики и рынков

Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира.

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Глава Народного банка Китая Господин Гуншен снизил ключевую краткосрочную процентную ставку и объявил о планах сократить объем средств, которые банки должны держать в резерве, до самого низкого уровня, по меньшей мере, с 2018 года.

Это стало первым случаем, когда о сокращении обоих показателей было объявлено в один день по меньшей мере с 2015 года.

За этими шагами последовал ряд других заявлений, способствовавших росту китайского фондового рынка.

Глава центрального банка также представил пакет мер, направленных на поддержку проблемного сектора недвижимости в стране, включая снижение стоимости ипотечных кредитов на сумму 5,3 трлн долл. и смягчение правил покупки вторичного жилья.

Он заявил, что центральный банк предоставит не менее 800 млрд юаней (113 млрд долл.) для поддержки ликвидности национальных акций, добавив, что чиновники изучают возможность создания фонда стабилизации рынка.

Источник: Минфин
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