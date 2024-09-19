Главное за четверг: Ставка НБУ и что будет с долларом после снижения ставки ФРС

18 сентября Федрезерв США впервые с марта 2020 года снизил свои процентные ставки сразу на рекордные 0,5% годовых: что будет с долларом в мире и Украине в ближайшее время.

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Доходность портфеля Минфина сравнялась с S&P 500: на которой компании заработали 62%.

Долгое время проект Минфина был наглядным подтверждением тезиса о том, что частному инвестору не стоит собирать портфель акций самостоятельно, а вместо этого лучше купить один из фондов, повторяющий индекс S&P 500. Некоторые наши акции всегда опережали его, но общий результат оказывался хуже. Сейчас наконец наш портфель фактически сравнялся с показателем ключевого индекса. Рассказываем, благодаря чему это вышло.

Стране нужны деньги: Что сменят депутаты для наполнения бюджета. Прогноз курса доллара (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Украине срочно нужны деньги

Увеличение налогов в Украине

Как изменится курс доллара

Каким будет курс доллара к концу 2024 года

Курс доллара в 2025 году

Прогноз курса доллара и евро на период с 19 по 25 сентября.

Рада приняла закон об упрощении приватизации государственных банков

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.