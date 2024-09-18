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18 сентября 2024, 20:00 Читати українською

Увеличение бюджета до 500 млрд, S&P 500 обновил исторический максимум: главное за среду

Рада приняла в целом законопроект об увеличении бюджета до 500 млрд

Согласно пояснительной записке предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.

Рожкова: Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов

Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

Индекс S&P 500 вырос на 0,66% и на максимуме составил 5670,81 пункта, свидетельствуют данные торгов. Тем самым индикатор достиг нового исторического максимума.

МВФ отложил планировавшиеся консультации с россией

Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся с россией консультации по ситуации в экономике, хотя москва была готова к ним. Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позже миссия организации во главе с представителем страны Аннет Киобе посетит россию.

Источник: Минфин
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