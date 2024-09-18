Увеличение бюджета до 500 млрд, S&P 500 обновил исторический максимум: главное за среду

Согласно пояснительной записке предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.

Рожкова: Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов

Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум