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18 сентября 2024, 10:44 Читати українською

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

Индекс S&P 500 вырос на 0,66% и на максимуме составил 5670,81 пункта, свидетельствуют данные торгов. Тем самым индикатор достиг нового исторического максимума.

Индекс S&P 500 вырос на 0,66% и на максимуме составил 5670,81 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Фото: depositphotos

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Рекорд индекса

Предыдущий рекорд был установлен 16 июля на уровне 5669,95 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average также обновил рекорд, достигнув отметки в 41835,28 пункта.

Что происходит на фондовом рынке

На фондовом рынке США наблюдается сильный рост в ожидании решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по ставке, пишет CNBC. Инвесторы полагают, что по итогам заседания 17−18 сентября ставка будет понижена. Однако мнения разделились относительно размера возможного снижения.

По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, сейчас трейдеры оценивают вероятность ее снижения на 50 б.п. пунктов в 65%, на 25 б.п. — в 35%.

ФРС либо понизит ставку на 50 б.п., либо на 25 б.п., но даст понять, что в дальнейшем будет действовать более агрессивно, считает аналитик Miller Tabak Asset Management Мэт Мейли. Его слова приводит Bloomberg.

Индекс S&P 500 растет в сложный период для рынка, поскольку сентябрь традиционно является худшим месяцем для этого индекса за последние десять лет.

По данным FactSet, среднее снижение индикатора в этом месяце составляет 1,3%.
Неудовлетворительные данные по уровню занятости и объемам производства в США в августе привели к резкой распродаже акций. Тогда на рынок вернулись опасения, что экономику США может ждать жесткая посадка. Тем не менее фондовый рынок смог восстановиться благодаря более оптимистичным экономическим показателям и ожиданиям снижения ставок ФРС, отмечает CNBC.

По словам Солиты Марчелли из UBS Global Wealth Management, экономика США по-прежнему находится на пути к «мягкой посадке», а последние экономические данные подтверждают, что опасения по поводу рецессии, спровоцировавшие распродажу в начале августа, были преувеличены.

Марчелли также отметила, что исторически снижение ставок ФРС в периоды, не связанные с рецессией, было благоприятным для акций в целом. Снижение ставок также делает акции роста более привлекательными, поскольку низкие ставки увеличивают текущую стоимость будущих денежных потоков этих компаний.

«Мы считаем, что потенциал роста акций еще не исчерпан, в частности, бумаги технологических компаний могут показать хороший прирост», — сказала эксперт.

В то же время Мэт Мейли из Miller Tabak Asset Management указывает, что снижение ставки ФРС не гарантирует значимого роста фондового рынка. По его словам, ФРС, скорее всего, попытается донести, что смягчение позиции вовсе не означает, что регулятор обеспокоен надвигающейся рецессией.

«Поэтому, учитывая, что фондовый рынок приближается к территории перекупленности, мы все еще можем получить реакцию «продавай на новостях», — сделал вывод он, имея в виду возможное снижение ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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