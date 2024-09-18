Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с россией по ситуации в экономике, хотя москва была готова к ним. Об этом заявил исполнительный директор от россии в МВФ Алексей Можин, пишет eadaily.
МВФ отложил планировавшиеся консультации с россией
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Что известно
«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.
Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит россию.
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Фонд рассчитывает обсудить «экономическое развитие и политику страны».
Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.
При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с россией.
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