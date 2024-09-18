МВФ отложил планировавшиеся консультации с россией

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.

Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит россию.

Читайте: МВФ отправляет миссию в россию: зачем, и какая от этого польза Украине

673="239″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="239″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; box-sizing: border-box; font-family: roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255); text-align: center;">

Фонд рассчитывает обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.

При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с россией.

Читайте: Bloomberg: Несколько стран ЕС обжалуют планы МВФ возобновить отношения с рф