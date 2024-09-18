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18 сентября 2024, 9:12 Читати українською

МВФ отложил планировавшиеся консультации с россией

Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с россией по ситуации в экономике, хотя москва была готова к ним. Об этом заявил исполнительный директор от россии в МВФ Алексей Можин, пишет eadaily.

Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с россией по ситуации в экономике, хотя москва была готова к ним.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.

Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит россию.

Читайте: МВФ отправляет миссию в россию: зачем, и какая от этого польза Украине

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Фонд рассчитывает обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.

При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с россией.

Читайте: Bloomberg: Несколько стран ЕС обжалуют планы МВФ возобновить отношения с рф

Источник: Минфин
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