Рада приняла в целом законопроект об увеличении бюджета до 500 млрд

18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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«За» соответствующий законопроект в целом проголосовало 298 народных депутатов.

«Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн», — подытожил Железняк.

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Согласно пояснительной записке предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.

Для покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличить доходы бюджета на 214 млрд грн и финансирование бюджета по долговым операциям на 220 млрд грн.

Напомним

3 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн.

Накануне глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону: