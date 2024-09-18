18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета
Рада приняла в целом законопроект об увеличении бюджета до 500 млрд
18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета
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«За» соответствующий законопроект в целом проголосовало 298 народных депутатов.
«Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн», — подытожил Железняк.
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Согласно пояснительной записке предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.
Для покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличить доходы бюджета на 214 млрд грн и финансирование бюджета по долговым операциям на 220 млрд грн.
Напомним
3 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн.
Накануне глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:
- 115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;
- 216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);
- 100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;
- 30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;
- 12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.
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