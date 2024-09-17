Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов, закон об увеличении налогов: главное за вторник

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. К второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил.

ЕС выделит Украине до 40 млрд евро без участия США — FT

ЕС готовится выделить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов.

Совет поддержал в первом чтении законопроект об увеличении налогов

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год