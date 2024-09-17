Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Рада готовится принять законопроект
Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов, закон об увеличении налогов: главное за вторник
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. К второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил.
ЕС выделит Украине до 40 млрд евро без участия США — FT
ЕС готовится выделить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов.
Совет поддержал в первом чтении законопроект об увеличении налогов
17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год
Руководители компаний в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/$. Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА). Для сравнения, на 2024 год бизнесы закладывали курс 41 грн/$, и по состоянию на 17 сентября он составил 41,3591 грн/$.
Комментарии