ЕС выделит Украине до 40 млрд евро без участия США — FT

ЕС готовится выделить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, участвовавших в переговорах.

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Что известно

По словам собеседников, в Брюсселе обеспокоены тем, что Венгрия может помешать блоку дать гарантии, необходимые США для участия в схеме с замороженными российскими активами.

Правительство Виктора Орбана пыталось отложить принятие решения до выборов в США 5 ноября.

Работа над альтернативной помощью, по данным Financial Times, начнется в ближайшие недели.

Средства необходимы, поскольку по прогнозу Международного валютного фонда и Киева Украина в 2025 году может столкнуться с дефицитом финансирования в размере $38 млрд.

В проекте, с которым ознакомилось издание, говорится, что до конца года ЕС привлечет для Украины «неопределенное количество миллиардов долларов в виде кредитов». Для принятия решения необходимо большинство голосов, а не единогласное решение — это лишит Венгрию права вето, уточнили в FT.

По словам чиновников, сумма пособия может составлять от 20 до 40 млрд евро. Окончательно она будет установлена ​​Еврокомиссией после консультаций с государствами-членами. Работу планируют начать в ближайшие недели, поскольку пакет поддержки для Украины истекает в конце года.

«Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы заем Союза мог быть выдан до конца 2024 года для будущих выплат траншам», — говорится в предложении.

Для погашения кредита все равно будут использовать доходы от замороженных российских активов в размере 2,5−3 млрд. евро в год. В настоящее время эти доходы направляются в Украину через бюджет ЕС, пишет Financial Times.

Напомним

12 июня лидеры стран Большой семерки согласовали выделение Украине к концу 2024 года $50 миллиардов.

В августе немецкий Бундестаг заявил, что Германия хочет перейти от выделения собственных финансов в помощь Украине к инициативе $50 млрд.

В то же время, США требовали гарантий от ЕС, что российские активы останутся замороженными. Еврокомиссия предложила продлить санкции с полугода до 36 месяцев или даже сроком на пять лет.

Однако Орбан выступил против и дальше блокирует продолжение, сообщают собеседники FT, знакомые с его мнением.