ЕС выделит Украине до 40 млрд евро без участия США — FT

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 сентября 2024, 10:49 Читати українською

ЕС выделит Украине до 40 млрд евро без участия США — FT

ЕС готовится выделить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, участвовавших в переговорах.

ЕС готовится выделить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По словам собеседников, в Брюсселе обеспокоены тем, что Венгрия может помешать блоку дать гарантии, необходимые США для участия в схеме с замороженными российскими активами.

Правительство Виктора Орбана пыталось отложить принятие решения до выборов в США 5 ноября.

Работа над альтернативной помощью, по данным Financial Times, начнется в ближайшие недели.

Средства необходимы, поскольку по прогнозу Международного валютного фонда и Киева Украина в 2025 году может столкнуться с дефицитом финансирования в размере $38 млрд.

В проекте, с которым ознакомилось издание, говорится, что до конца года ЕС привлечет для Украины «неопределенное количество миллиардов долларов в виде кредитов». Для принятия решения необходимо большинство голосов, а не единогласное решение — это лишит Венгрию права вето, уточнили в FT.

По словам чиновников, сумма пособия может составлять от 20 до 40 млрд евро. Окончательно она будет установлена ​​Еврокомиссией после консультаций с государствами-членами. Работу планируют начать в ближайшие недели, поскольку пакет поддержки для Украины истекает в конце года.

«Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы заем Союза мог быть выдан до конца 2024 года для будущих выплат траншам», — говорится в предложении.

Для погашения кредита все равно будут использовать доходы от замороженных российских активов в размере 2,5−3 млрд. евро в год. В настоящее время эти доходы направляются в Украину через бюджет ЕС, пишет Financial Times.

Напомним

12 июня лидеры стран Большой семерки согласовали выделение Украине к концу 2024 года $50 миллиардов.

В августе немецкий Бундестаг заявил, что Германия хочет перейти от выделения собственных финансов в помощь Украине к инициативе $50 млрд.

В то же время, США требовали гарантий от ЕС, что российские активы останутся замороженными. Еврокомиссия предложила продлить санкции с полугода до 36 месяцев или даже сроком на пять лет.

Однако Орбан выступил против и дальше блокирует продолжение, сообщают собеседники FT, знакомые с его мнением.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 сентября 2024, 11:21
#
Орбан выполняет «неприглядную» волю всего ЕС. Кто-то должен выполнять роль плохого, чтобы остальные оставались хорошими. Политика она такая.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
17 сентября 2024, 11:42
#
Орбан просто хочет быть у власти столько сколько и одно *** .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает YevgenMuza и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами