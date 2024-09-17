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17 сентября 2024, 14:25 Читати українською

В следующем году ФОПов снова обяжут платить ЕСВ — Южанина

В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрено увеличение размера максимальной базы для начисления ЕСВ с нынешних 15 до 20 минимальных зарплат (ст. 40 проекта). То есть в следующем году взнос будет начисляться с зарплат на 40 тысяч больше, чем сегодня — до 160 тыс. грн. Об этом в телеграм-канале написала Нина Южанина.

В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрено увеличение размера максимальной базы для начисления ЕСВ с нынешних 15 до 20 минимальных зарплат (ст.
Фото: depositphotos

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Что изменится

«Максимальная сумма ЕСВ будет составлять 35 200 грн (сегодня 26 400 грн). Взнос по новым правилам будут платить как работодатели, так и ФЛП за себя», — пишет Южанина.

По ее словам, эти изменения направлены на обеспечение индексации пенсий в Украине в 2025 году, которую планируется провести с 1 марта.

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«Вместо этого максимальный размер пенсий останется без изменений, поскольку соцстандарты в следующем году не планируют пересматривать», — подытожила она.

Южанина напомнила, что принятым еще в 2011 году законом № 3668 «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» (ст. 2) определено, что он не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для потерявших трудоспособность лиц — 23610 грн.

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В части судей, военнослужащих, чернобыльцев эта норма в разные годы (2013, 2022 и 2024 соответственно) признана неконституционной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Три літри
Три літри
17 сентября 2024, 15:05
#
Де всі експерти по краху ФОПів?

Бонв, ну хоч ти прокоментуй.
+
+114
antibiotik1
antibiotik1
17 сентября 2024, 15:14
#
Ескперт тут один, в каждой новости вижу как с пеной у рта защищаешь любые законы. Мне то побоку, я в не нахожусь в Украине и получаю деньги совсем по другому. Но знал бы ты сколько закрылось фопов на массажках, бьюти услугах, берберах, магазинчиках — думаю молчал. Это еще до этого… очередного покращення…толи еще будет…

Все верно скажешь ты, движемся в Европу, там все так же, вроде даже уже видел такой комментарий. Только уровень жизни, зарплаты там вовсе не такие) А с нашими артистами, певцами, квнщиками и совдепией воровской у нас планов на такое вообще нет.
Вот и все, простой народ с одной стороны автоматами и ракетами убивают, с другой — отлов на улицах, налоги, тотальный конроль и ограничения. Вообщем не жизнь, а сказка.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
17 сентября 2024, 15:35
#
Тут вже всі зрозуміли, що це за субʼєкт, не звертайте уваги, такі є на кожному форумі. Як говориться — в сімʼї не без…
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
17 сентября 2024, 15:47
#
Ещё языковую полицию сделают, как неотъемлемый элемент демократического государства, вообще в европу без проблем возьмут. там же такое сплошь и рядом. не дай бог какой-то йеменец во франции с тобой не по французски на кассе заговорит, сразу увольнение и в местный миротворец загремит.
+
0
zevs1
zevs1
17 сентября 2024, 16:01
#
Южанина с Гетманцевым мало чем отличаются друг от друга,два сапога-кеды.
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