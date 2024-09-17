В следующем году ФОПов снова обяжут платить ЕСВ — Южанина

В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрено увеличение размера максимальной базы для начисления ЕСВ с нынешних 15 до 20 минимальных зарплат (ст. 40 проекта). То есть в следующем году взнос будет начисляться с зарплат на 40 тысяч больше, чем сегодня — до 160 тыс. грн. Об этом в телеграм-канале написала Нина Южанина.

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Что изменится

«Максимальная сумма ЕСВ будет составлять 35 200 грн (сегодня 26 400 грн). Взнос по новым правилам будут платить как работодатели, так и ФЛП за себя», — пишет Южанина.

По ее словам, эти изменения направлены на обеспечение индексации пенсий в Украине в 2025 году, которую планируется провести с 1 марта.

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«Вместо этого максимальный размер пенсий останется без изменений, поскольку соцстандарты в следующем году не планируют пересматривать», — подытожила она.

Южанина напомнила, что принятым еще в 2011 году законом № 3668 «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» (ст. 2) определено, что он не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для потерявших трудоспособность лиц — 23610 грн.

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В части судей, военнослужащих, чернобыльцев эта норма в разные годы (2013, 2022 и 2024 соответственно) признана неконституционной.