В налоговый законопроект вернули 50%-ный налог на прибыль банков
Новый вариант налогового закона, прогноз курса валют: главное за понедельник
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 сентября рассмотрит повторное первое чтение очередной версии правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д. Об этом написал заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах
МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах.
Налоговый комитет принял обновленную версию законопроекта о повышении налогов
Налоговый
Прогноз курса на 16−20 сентября: почему НБУ будет активнее продавать доллар и в какие дни
Эта неделя будет насыщена событиями, которые будут существенно влиять на курс валют в Украине и могут привести к новым скачкам доллара и евро в нашей стране по отношению к гривне. Какими они будут и как скажутся на курсе евро и доллара читайте в свежем прогнозе «Минфина».
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