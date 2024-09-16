Новый вариант налогового закона, прогноз курса валют: главное за понедельник

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 сентября рассмотрит повторное первое чтение очередной версии правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д. Об этом написал заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах

МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах.

Налоговый комитет принял обновленную версию законопроекта о повышении налогов

Налоговый Комитет В Р принял к повторному рассмотрению обновленную версию правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д.

Прогноз курса на 16−20 сентября: почему НБУ будет активнее продавать доллар и в какие дни