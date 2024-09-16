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16 сентября 2024, 11:31 Читати українською

МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах

МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах.
Фото: depositphotos

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Что известно

Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в бюджете-2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование дополнительного повышения налогов (включая НДС).

Читайте: В налоговом законопроекте вернули 50%-ный налог на прибыль банков

«Я уточнил, в тех параметрах, в которых сейчас внесен бюджет-2025, это необходимо? Ответ, нет. В таких макропоказателях которые внесены в бюджет, не нужно дополнительно сбалансировать, кроме правительственного закона № 11416-д», — написал Железняк.

Минфин согласился с налогом на банки, уточнил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+141
TAN72
TAN72
16 сентября 2024, 11:34
#
Содрем с людей три шкуры, прикрываясь требованиями МВФ
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
16 сентября 2024, 12:48
#
Та не, они как раз про такие требования МВФ предпочитают помалкивать — иначе народ передумает «идти в Европу»…
+
0
Alpenstein
Alpenstein
16 сентября 2024, 14:06
#
«Не нє, а да», — як казав Кива.

TAN72 правий. Постійно з уряду і СН вкидають, що будь-яке підняття податків, акцизів чи тарифів — суто вимога МВФ. До того ж прекрасна половина народу і так уже в Європі і не особливо шкодує про свій вибір. У вас наратив якийсь наче ви з 2019-го пишете
+
+130
Mini Mi
Mini Mi
16 сентября 2024, 11:41
#
Наша країна вільна та незалежна.
+
+115
ture
ture
16 сентября 2024, 11:41
#
100%. Вполне вероятно, что МВФ ни сном, ни духом, что оно что-то там «вимагає додатково збільшити».
+
+30
agsmith15
agsmith15
16 сентября 2024, 12:19
#
Мы здесь ни при чем, это все МВФ :)
+
+43
shevchouk
shevchouk
16 сентября 2024, 12:23
#
Кріпосне право 2025. Більше нічого на думку не спадає.
+
+15
Rubi0
Rubi0
16 сентября 2024, 12:45
#
Есть же уже проверенная схема, объявляем кредиты МВФ политической взяткой и не платим по долгам.
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