МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета
МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах
МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета
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Что известно
Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в бюджете-2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование дополнительного повышения налогов (включая НДС).
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«Я уточнил, в тех параметрах, в которых сейчас внесен бюджет-2025, это необходимо? Ответ, нет. В таких макропоказателях которые внесены в бюджет, не нужно дополнительно сбалансировать, кроме правительственного закона № 11416-д», — написал Железняк.
Минфин согласился с налогом на банки, уточнил он.
Комментарии - 8
TAN72 правий. Постійно з уряду і СН вкидають, що будь-яке підняття податків, акцизів чи тарифів — суто вимога МВФ. До того ж прекрасна половина народу і так уже в Європі і не особливо шкодує про свій вибір. У вас наратив якийсь наче ви з 2019-го пишете