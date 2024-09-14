Revolut планирует экспансию в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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По словам собеседников агентства, цель Revolut состоит в том, чтобы в конечном итоге подать заявку на получение полноценной банковской лицензии, подобной той, которую компания недавно получила от регулирующих органов Великобритании после трех лет ожидания.

Кроме того, как сообщили источники, помимо планов по расширению деятельности в ОАЭ, Revolut также рассматривает возможности расширения в соседней Саудовской Аравии.

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По данным Bloomberg, о том, что Revolut планирует экспансию в страну Персидского залива, также свидетельствуют размещенные банком вакансии. Так, сейчас он ищет главу финансового отдела для офиса в ОАЭ. На эту должность Revolut надеется нанять человека с опытом работы в финансовой сфере не менее 10 лет и знанием местного налогового законодательства.

Компания, в том числе ищет руководителя юридического отдела в регионе, а также имеет открытые вакансии в Дубае в таких областях, как комплаенс, инженерия, криптовалюты и продуктовые разработки, указал Bloomberg.

Напомним

В последние месяцы Revolut начал работу в таких странах, как Мексика, Бразилия и Новая Зеландия, и его выход в ОАЭ — еще одно подтверждение того, что банк ставит на географическое расширение в попытке увеличить число клиентов, указывает агентство.

Впервые Revolut открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах в 2022 году, и сейчас в офисах компании, расположенных в Международном финансовом центре Дубая, работает 140 человек.

По данным СМИ, его первыми сотрудниками стали работники офисов Revolut в Украине, переведенные в Дубай после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Что дает EMI-лицензия

EMI-лицензия (Electronic Money Institution) позволяет компаниям выпускать электронные деньги и предлагать платежные услуги, такие как переводы средств и хранение средств на электронных кошельках.

Обладатели EMI-лицензии могут работать как платежные системы, но не имеют права предоставлять традиционные банковские услуги, например кредитование. Это ключевая лицензия для финтех-компаний, работающих в сфере электронных платежей.