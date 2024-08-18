Revolut стал вторым по стоимости банком в Великобритании

Компания Revolut была оценена в $45 млрд в результате вторичной продажи акций, что позволило финтеху закрепить за собой статус самого дорогого стартапа Европы и стать вторым по стоимости банком в Великобритании после HSBC, пишет издание Financial Times (FT).

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Что известно

Продажа акций, которая позволила сотрудникам продать часть своих акций, осуществлялась под руководством Coatue и D1 Capital Partners, а также действующего инвестора Tiger Global.

По данным FT, право продать свои бумаги получили сотрудники, проработавшие в Revolut не менее года и не находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Им было разрешено продать 20% своих реализованных опционов на акции по цене $865,42 за бумагу. В отличие от предыдущих продаж, бывшие сотрудники в этот раз в сделке не участвовали.

Оценка в $45 млрд делает Revolut вторым по стоимости банком в Великобритании после HSBC, следом за ним идут Barclays, Lloyds Banking Group и NatWest, подсчитал FT.

Также Revolut удалось занять первое место среди европейских технологических стартапов, опередив своих ближайших конкурентов — Checkout.com и Klarna. В 2021 году Revolut смог добиться только $33 млрд в ходе продажи акций под руководством SoftBank и Tiger Global, напоминает издание.

Напомним

В конце июля 2024 года Revolut получил банковскую лицензию Великобритании, которую ждал три года. Для компании это было важным событием, поскольку лицензия Соединенного Королевства рассматривается как вотум доверия, который повысит шансы Revolut на получение банковского регулирования на других рынках, например, в США, отмечает FT. До этого финтех получил лицензии от властей Литвы и Мексики.

В настоящее время у Revolut более 45 млн клиентов по всему миру, включая около 9 млн в Великобритании, где компания была основана в 2015 году.

В июле 2024 года компания заявила, что в 2023 году получила доналоговую прибыль в размере 438 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в 25 млн фунтов стерлингов в предыдущем году, а ее выручка увеличилась почти вдвое — до 1,8 млрд фунтов стерлингов.