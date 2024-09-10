Ускорение инфляции, Минфин вновь привлекает более 20 млрд от ОВГЗ: главное за вторник

Потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6% после падения до нуля в июле с 2,2% в июне. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В годовом исчислении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5%. В июле показатель составил 5,4%.

Минфин вторую неделю подряд привлек более 20 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 10 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,31 млрд грн в эквиваленте, что на 0,17 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 20,48 млрд грн.

Консорциум NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля завершил приобретение «Датагруп-Volia» и lifecell

Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля завершила соглашение о покупке украинского мобильного оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia».

Как заработать на понижении ставки ФРС: объясняем, какие активы могут опередить рынок