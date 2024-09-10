Инфляция в Украине прыгнула до 7,5% — Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6% после падения до нуля в июле с 2,2% в июне. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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В годовом исчислении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5%. В июле показатель составил 5,4%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи.