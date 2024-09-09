В НБУ опровергли информацию о новых лимитах на p2p-переводы

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — рассказали в пресс-службе НБУ.

Как сообщается в сообщении, банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ.

Напомним, что ранее НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен. Ограничение начнутся с 1 октября. Сначала лимит должен был действовать только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Тема: Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт