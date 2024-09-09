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9 сентября 2024, 16:23 Читати українською

В НБУ опровергли информацию о новых лимитах на p2p-переводы

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.

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«Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — рассказали в пресс-службе НБУ.

Как сообщается в сообщении, банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ.

Напомним, что ранее НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен. Ограничение начнутся с 1 октября. Сначала лимит должен был действовать только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Тема: Ограничение p2p-переводов: НБУ рекомендует банкам ориентироваться на доходы граждан. Создают реестр подозрительных карт

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+29
bonv
bonv
9 сентября 2024, 16:31
#
Поки що.
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0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 16:46
#
І не планувалось, якщо читати тест очами, а не дупою.
+
0
TAN72
TAN72
9 сентября 2024, 17:04
#
Национальный банк Украины сейчас не планирует вводить, слово и не планировал увидели только вы😂
+
0
Anrey12
Anrey12
9 сентября 2024, 17:18
#
Что с Витали взять-только потуги манипулятора…Защита моно по поводу и без у него забавнее идет-)
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