Реструктуризация облигаций, рост международных резервов, давление МВФ: главное за среду

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.

Международные резервы выросли в августе впервые за пять месяцев — Forbes

Международные резервы Украины в августе выросли на $5 млрд. до $42 млрд., свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine.

МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд

Миссия МВФ 4 сентября начинает дискуссии с властями Украины о пересмотре программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.

Bloomberg: Украина готовится к давлению МВФ по поводу девальвации гривны и повышения налогов

Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) о девальвации гривны и повышении налогов. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на собственные источники среди украинских чиновников.