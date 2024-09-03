Трейдеры готовятся к снижению евро, МВФ начинает пятый пересмотр программы EFF: главное за вторник

Трейдеры опционов настроены на снижение евро, поскольку повышение курса валюты к годовому максимуму может иссякнуть. Одномесячные развороты риска для пары евро-доллар упали ниже нуля, что свидетельствует о том, что премия по защите от снижения общей валюты начинает расти.

МВФ начинает пятый пересмотр программы EFF: Украина ожидает $1,1 миллиарда — Шмигаль

Международный валютный фонд начинает миссию пятого просмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине этой осенью привлечь $1,1 млрд из программы помощи на $15,6 млрд.

Рада провалила голосование по увеличению налогов

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов