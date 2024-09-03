Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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За ответное решение проголосовал 301 нардеп.
«Совет принял только в первом чтении законопроект № 11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн. Так как принято только первое чтение, то закон сейчас находится в том виде, в каком был подан правительством. Там и 125 млрд. грн. от налогов. Но до второго чтения его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет», — отметил Железняк.
Также народные депутаты сократили сроки подачи поправок в два раза.
Откуда возьмут деньги
Накануне глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:
- 115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;
- 216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);
- 100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;
- 30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;
- 12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.
Напомним
«Минфин» писал, что Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.
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