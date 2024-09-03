Рада в первом чтении одобрила увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За ответное решение проголосовал 301 нардеп.

«Совет принял только в первом чтении законопроект № 11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн. Так как принято только первое чтение, то закон сейчас находится в том виде, в каком был подан правительством. Там и 125 млрд. грн. от налогов. Но до второго чтения его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет», — отметил Железняк.

Также народные депутаты сократили сроки подачи поправок в два раза.

Откуда возьмут деньги

Накануне глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);

100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;

30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;

12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.