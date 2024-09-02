Бета-тест «Нацкешбеку», отказ от «копеек», ВРУ нашла где взять 500 млрд на армию: главное за понедельник

В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения Дия. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через Дию, а тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и т. д.

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