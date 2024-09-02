В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека»: как принять участие
Бета-тест «Нацкешбеку», отказ от «копеек», ВРУ нашла где взять 500 млрд на армию: главное за понедельник
В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения Дия. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через Дию, а тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино
Нацбанк предлагает отказаться от названия «копейка»
Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине
В бюджетном комитете рассказали, где возьмут 500 млрд грн на армию
Сократить расходы и получить больше от «военного НДФЛ». Так власти будут искать дополнительные 500 млрд грн на армию, пишет глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.
Курс доллара и евро 2−6 сентября: почему НБУ будет активнее ограничивать курсовые колебания
Прошлая неделя закончилась для гривны хорошо: нацвалюта укрепилась по отношению к доллару на межбанке до 41,00/41,03 гривен и к евро до отметки 45,4198/45,4366 гривен. Хотя недавно ценники безналичного доллара постепенно подбирались к уровням около 41,70 гривен и выше, а евро стоил на торгах более 46 гривен.
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