Правительство работает над введением экономического бронирования от мобилизации. Не исключено, что критерием станет заработная плата. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Кабмин работает над введением экономического бронирования. Это даст бюджету 40 млрд грн — Железняк
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Что известно
«Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал он.
По его словам, сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства.
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Железняк сообщил, что ориентировочная дата внедрения «экономического бронирования» — октябрь — ноябрь 2024 года.
По консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.
«Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе», — добавил Железняк.
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Напомним
Как писал ранее Минфин, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» или законопроект об «экономическом бронировании».
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