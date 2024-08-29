Кабмин работает над введением экономического бронирования. Это даст бюджету 40 млрд грн — Железняк

«Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал он.

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По его словам, сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства.

Марченко об «экономическом бронировании»: Идея актуальна, но сейчас главная задача — выжить

Железняк сообщил, что ориентировочная дата внедрения «экономического бронирования» — октябрь — ноябрь 2024 года.

По консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

«Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе», — добавил Железняк.

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