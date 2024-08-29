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29 августа 2024, 15:36 Читати українською

Кабмин работает над введением экономического бронирования. Это даст бюджету 40 млрд грн — Железняк

Правительство работает над введением экономического бронирования от мобилизации. Не исключено, что критерием станет заработная плата. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Правительство работает над введением экономического бронирования от мобилизации.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал он.

По его словам, сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждут позицию высшего политического руководства.

Марченко об «экономическом бронировании»: Идея актуальна, но сейчас главная задача — выжить

Железняк сообщил, что ориентировочная дата внедрения «экономического бронирования» — октябрь — ноябрь 2024 года.

По консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

«Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе», — добавил Железняк.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании»

Напомним

Как писал ранее Минфин, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» или законопроект об «экономическом бронировании».

Видео: Будет ли экономическое бронирование от мобилизации

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2024, 15:48
#
Где-то опять обманут, но где?
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
29 августа 2024, 15:55
#
Привяжут к росту инфляции
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2024, 16:41
#
Это не самая большая проблема… Например одна из планируемых поправок от военных — бронирование не больше, чем на 12 месяцев. За этот срок на место дефицитного работника должны найти замену из числа тех, кто не подлежит мобилизации, ну и дальше он пойдет штурмовать посадочку. Пока это только на уровне обсуждений, но кто им мешает через год это принять «по просьбам трудящихся»…
+
0
JWT
JWT
29 августа 2024, 15:58
#
40 млр грн це менше 1 млр долларів, при дефіциті в 15… при цьому це рішення буде максимально непопулярним серед тих, хто по тим чи іншим причинам заробляє менше, або серед тих, хто заробляв стільки ж або навіть більше до своєї мобілізації.
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2024, 16:42
#
Ну хорошо, что нынешние меры «с блокопоста в бусик» популярны
+
+15
Bely
Bely
29 августа 2024, 16:36
#
Де бронювання ФОПів? Я не розумію як бронювання тих, хто заробляє 35+к гривень в білу дозволить заробити 40 млрд
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2024, 16:42
#
Фопы должны быть, тоже от оборота 3х сумма откупа
+
+15
SamBB
SamBB
29 августа 2024, 16:39
#
Це все робиться для того щоби вивести чоловіків призивного віку на роботу.Щоби їх ''бачити''.Ніщо їм не помішає чере два-три місяця підняти планку ще на 10 тис.
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