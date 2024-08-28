Число криптовалютных миллионеров за год выросло почти в два раза — исследование

Число криптовалютных миллионеров, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, за год выросло почти в два раза и достигло 172 300 человек, следует из результатов исследования Crypto Wealth Report консалтинговой компании Henley&Partners. В сообщении компании уточняется, что статистика актуальна на 30 июня.

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Согласно результатам исследования, количество тех, кто владеет криптоактивами на сумму свыше $1 млрд, выросло на 27%, до 28 человек.

Среди общего числа криптовалютных миллионеров и миллиардеров — 85 400 тех, кто владеет биткоином на сумму свыше $1 млн, их число по всему миру увеличилось на 111%, и 11 биткоин-миллиардеров (+83%).

Общая же рыночная стоимость криптоактивов также практически удвоилась год к году, достигнув $2,3 трлн, следует из результатов исследования.

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Такая динамика связана с появлением криптовалюты Ethereum на основных финансовых рынках и ростом биткоина в марте, считает руководитель группы частных клиентов в Henley&Partners Доминик Волек.

«Криптовалютный ландшафт 2024 года мало похож на своих предшественников. Рост биткоина до более чем $73 000 в марте установил новый исторический максимум, в то время как долгожданное одобрение спотовых биткоин- и Ethereum-ETF в США высвободило поток институционального капитала», — считает Волек.

По его словам, теперь цифровые активы все больше переплетаются с традиционными финансами.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 5 августа стоимость биткоина впервые с января упала ниже $50 000, подешевев за сутки на 18%, что стало максимальным суточным падением с 2021 года. По данным Bloomberg, падение произошло на фоне усиления глобальной распродажи акций, отражающей опасения по поводуэкономических перспектив США. По состоянию на 21:00 27 августа биткоин торговался на уровне $61 905, следует из данных сервиса Binance.

Reuters писал, что криптовалютные рынки получили толчок к развитию в 2024 году после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила создание биржевого фонда для отслеживания спотовой цены биткоина.

22 июля SEC одобрила первые биржевые фонды на спотовую торговлю криптовалютой Ethereum.