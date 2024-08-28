Число криптовалютных миллионеров за год выросло почти в два раза — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2024, 11:29 Читати українською

Число криптовалютных миллионеров за год выросло почти в два раза — исследование

Число криптовалютных миллионеров, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, за год выросло почти в два раза и достигло 172 300 человек, следует из результатов исследования Crypto Wealth Report консалтинговой компании Henley&Partners. В сообщении компании уточняется, что статистика актуальна на 30 июня.

Число криптовалютных миллионеров, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, за год выросло почти в два раза и достигло 172 300 человек, следует из результатов исследования Crypto Wealth Report консалтинговой компании Henley&Partners.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно результатам исследования, количество тех, кто владеет криптоактивами на сумму свыше $1 млрд, выросло на 27%, до 28 человек.

Среди общего числа криптовалютных миллионеров и миллиардеров — 85 400 тех, кто владеет биткоином на сумму свыше $1 млн, их число по всему миру увеличилось на 111%, и 11 биткоин-миллиардеров (+83%).

Общая же рыночная стоимость криптоактивов также практически удвоилась год к году, достигнув $2,3 трлн, следует из результатов исследования.

Читайте: В ЕС выпустили первый регулируемый стейблкоин с привязкой к евро

Такая динамика связана с появлением криптовалюты Ethereum на основных финансовых рынках и ростом биткоина в марте, считает руководитель группы частных клиентов в Henley&Partners Доминик Волек.

«Криптовалютный ландшафт 2024 года мало похож на своих предшественников. Рост биткоина до более чем $73 000 в марте установил новый исторический максимум, в то время как долгожданное одобрение спотовых биткоин- и Ethereum-ETF в США высвободило поток институционального капитала», — считает Волек.

По его словам, теперь цифровые активы все больше переплетаются с традиционными финансами.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 5 августа стоимость биткоина впервые с января упала ниже $50 000, подешевев за сутки на 18%, что стало максимальным суточным падением с 2021 года. По данным Bloomberg, падение произошло на фоне усиления глобальной распродажи акций, отражающей опасения по поводуэкономических перспектив США. По состоянию на 21:00 27 августа биткоин торговался на уровне $61 905, следует из данных сервиса Binance.

Reuters писал, что криптовалютные рынки получили толчок к развитию в 2024 году после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила создание биржевого фонда для отслеживания спотовой цены биткоина.

22 июля SEC одобрила первые биржевые фонды на спотовую торговлю криптовалютой Ethereum.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами