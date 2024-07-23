SEC одобрила запуск 7 спотовых Ethereum-ETF, приток средств в криптофонды достиг $1,3 млрд: что нового

Из криптокошельков Mt. Gox вывели биткоины на $2,8 миллиарда

Сегодня, 23 июля, специалисты аналитической платформы Arkham Intelligence зафиксировали новое движение капитала на криптокошельках биржи Mt. Gox.

Из адресов платформы вывели 42587 BTC на неизвестный кошелек. К моменту публикации криптоактивы оцениваются примерно в $2,85 млрд.

По информации Arkham, днем ранее представители компании совершили несколько транзакций между своими адресами, отправив 0,02 BTC. Вероятно, это был тестовый перевод средств.

Раньше криптобиржа действовала аналогичным образом. 16 июля 2024 года, незадолго до перемещения 139 000 BTC, Mt. Gox также совершила тестовую транзакцию на небольшую сумму.

Скорее всего, движение капитала является частью программы погашения задолженности Mt. Gox перед кредиторами. Ранее биржа сообщила, что начнет выплату компенсаций в июле 2024 года.

SEC одобрила запуск семи спотовых Ethereum-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила запуск семи спотовых Ethereum-ETF. Торги по ним начнутся сегодня в 16:30 по киевскому времени, заявил аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.

Одобрение регулятора получили следующие контрагенты:

BlackRock;

21Shares;

Bitwise;

Fidelity Investments;

Franklin Templeton;

VanEck;

Invesco Galaxy.

Приток средств в криптофонды достиг $1,3 миллиарда

В период с 15 по 19 июля 2024 г. приток капитала в криптофонды составил $1,35 млрд. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Аналитики отметили, что уже третью неделю инвестиционные продукты на базе цифровых активов демонстрируют положительную динамику. За это время приток средств достиг отметки в $3,2 млрд.

Что касается распределения данных по активам, то в очередной раз лидером по притоку стали продукты на базе биткоина — $1,27 млрд. Эксперты также подчеркнули привлечение $45,3 млн в Ethereum-фонды. В CoinShares заявили, что Ethereum стал альтоином с самым большим притоком средств за последний год.

Отток средств из биткоин-продуктов, позволяющих открывать шорт-позиции, составил $1,9 млн.

Объем торгов по сравнению с прошлой неделей вырос на 45%, до $12,9 млрд. В региональном разрезе ситуация следующая: США и Швейцария получили приток средств в $1,28 млрд и $66 млн соответственно, в Бразилии, Гонконге, Германии и Швеции наблюдался незначительный отток.

Спотовый биткоин-ETF от BlackRock получил приток средств более чем на $526 миллионов

22 июля 2024 года спотовый биткоин-ETF от компании BlackRock — IBIT — получил приток капитала на сумму $526,7 млн, по данным SoSo Value. Это самое большое привлечение средств в фонд с марта 2024 года.

В целом 22 июля в секторе американских спотовых биткоин-ETF был зафиксирован чистый суточный приток капитала — $533,57 млн. Положительная динамика в сегменте прослеживается 11 торговых дней.

Также приток капитала зафиксировали еще три криптофонда.

FBTC — $23,72 млн;

BTCO — $13,65 млн;

EZBC — $7,87 млн.

Инвестиционный продукт от HODL от VanEck получил отток средств на сумму $38,37 млн.

В гонконгском секторе биткоин-ETF зафиксировали отток на 24,98 BTC, Ethereum-ETF не получили ни притока, ни оттока средств.