НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен
Ограничение на p2p-переводы и старт регистрации в программе «Национальный кэшбек»: главное за вторник
С 27 августа НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября, сообщила пресс-служба регулятора. Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
Борьба с незаконным использованием рынка платежных услуг. НБУ анонсировал пять решений
Нацбанк анонсировал пять шагов по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.
Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кэшбек»
Начиная с 24 августа, украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал «Дия».
Фондовый рынок США растет: почему «Минфин» распродает свои акции
Речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его сигнал о начале снижения ключевой ставки добавили позитиву на фондовом рынке: в прошлую пятницу основные американские индексы завершили активным ростом.
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