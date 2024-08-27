Минфин - Курсы валют Украины

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27 августа 2024, 20:00 Читати українською

Ограничение на p2p-переводы и старт регистрации в программе «Национальный кэшбек»: главное за вторник

НБУ ввел ограничения на p2p-переводы. Лимит — не выше 150 тысяч гривен

С 27 августа НБУ утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября, сообщила пресс-служба регулятора. Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Борьба с незаконным использованием рынка платежных услуг. НБУ анонсировал пять решений

Нацбанк анонсировал пять шагов по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.

Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кэшбек»

Начиная с 24 августа, украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал «Дия».

Фондовый рынок США растет: почему «Минфин» распродает свои акции

Речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его сигнал о начале снижения ключевой ставки добавили позитиву на фондовом рынке: в прошлую пятницу основные американские индексы завершили активным ростом.

Источник: Минфин
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