Укрэнерго: 27 августа 50-70% населения будет без света одновременно

27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях прогнозируется возврат графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Сейчас в этих регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжаются экстренные отключения, сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Согласно распоряжению «Укрэнерго», будут отключаться:

с 00:00 до 06:00 — три группы потребителей из шести;

с 06:00 до 11:00 — четыре группы;

с 11:00 до 15:00 — три группы;

с 15:00 до 21:00 — четыре группы;

с 21:00 до 24:00 — три группы.

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«Отключения будут происходить в темно-серой и светло-серой зонах. Очень просим вас экономить электроэнергию, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений», — добавили в ДТЭК.

«Светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это значит, что 50−70% населения будет без света одновременно», — пояснил директор компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook. Он также предположил, что система может оставаться еще нестабильной и что-нибудь пойдет не так.

Массированная атака

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.