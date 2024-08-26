Евро по 46, банки снова будут платить 50% налога на прибыль: главное за понедельник

Курс гривны к евро снизился на 34 копейки — до 46,1816 грн за евро. Это новый исторический минимум, который был зафиксирован 23 августа на уровне 45,9826 грн за евро. Официальный курс гривны к доллару на вторник, 27 августа, на уровне 41,3591 грн/$ по сравнению с 41,2236 грн/$ в понедельник.

Банки снова будут платить 50% налога на прибыль — Железняк

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые — 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Гетманцев рассказал, какие налоги повышать не будут. Кто за все заплатит?

Доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября. Документ не предусматривает повышения НДС и налога на роскошь.

Прогноз курса доллара и евро на 26−30 августа: риск потерять деньги растет — что с этим делать

Главными драйверами валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса, госкомпаний и бюджета до конца месяца. Компании закрывают свои операции с украинскими партнерами на внутреннем и иностранном контрагенте на внешнем рынках.