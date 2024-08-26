Прогноз курса доллара и евро на 26-30 августа: риски потерять деньги растут — что с этим делать

Главными драйверами валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса, госкомпаний и бюджета перед завершением месяца. Компании закрывают свои операции с украинскими партнерами на внутреннем и с иностранными контрагентами на внешнем рынках. Об этом и других факторах, которые будут формировать курс в ближайшие 5 рабочих дней, поговорим подробнее.

Фактор промежуточной месячной даты, конечно, значительно меньше повлияет на общую статистику денежных операций по сравнению с квартальной датой, но тоже добавит активности на рынке всем игрокам. Особенно со вторника, 27 августа, по четверг, 29 августа. На последний рабочий день недели и месяца, пятницу 30 августа, никто из клиентов не станет оставлять основные хозяйственные расчеты.

Оживится на этой неделе и розничная торговля школьными принадлежностями и гаджетами, собрать сейчас ребенка в школу — удовольствие недешевое. От этого выиграют владельцы обменников, ведь часть родителей будет вынуждена тратить свои валютные заначки, чтобы профинансировать гривневые траты на ребенка перед новым учебным годом.

Превышение спроса на валюту над ее предложением, что стало уже привычным для нашего валютного рынка, заставит Нацбанк практически ежедневно продавать доллар на межбанке, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения на торгах. В значительной мере это и будет формировать курсовой тренд по доллару на межбанке в зависимости от ценников этих интервенций.

Активный период сбора урожая аграриями, его массовая реализация населению и иностранным контрагентам подстрахует покупательную способность гривны на внутреннем рынке на ближайшее время и добавит поступлений валютной выручки, что всегда полезно для стабильности нацвалюты.

Однако рассчитывать на особое снижение показателей инфляции в ближайшее время чиновникам не стоит. Сбить негативную ценовую динамику за счет сезонной распродажи фруктов и овощей не получится. Ведь до рынка уже докатываются последствия летнего роста цен на электроэнергию и индекса цен производителей. За июль они выросли на 8,8%, а в июне — на 14%, что стало самым высоким значением за последние 30 лет.

В годовом измерении (к июлю 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 33,3%.

К этому следует добавить, что импортеры уже по максимуму заложили в свои цены августовские курсовые скачки евро и доллара относительно гривны. А осенью рост цен разгонят налоговые нововведения по НДС, военному сбору, некоторым акцизам, которые Верховная Рада пнанирует принять в ближайшее время.

Пока регулятор по-прежнему закладывает годовой рост потребительских цен на уровне 8,5%. Но, по данным Госстата, с учетом данных еще за июнь 2024 года, с начала года уже есть 8,9% роста индекса цен производителей. И, скорее всего, эта цифра будет только расти. А рост данного показателя всегда говорит о неизбежном дальнейшем росте потребительских цен.

Значит, уже скоро может встать вопрос об изменении денежно-кредитной политики в части учетной ставки Нацбанка, необходимости стимулирования Минфином более активной покупки бизнесом и населением новых порций ОВГЗ, чтобы обойтись без запуска «печатного станка» для покрытия растущих расходов бюджета.

По крайней мере, суперактуальным будет в ближайшее время поиск источников покрытия бюджетного дефицита для финансирования дополнительных расходов на оборону и соцвыплат, а также поддержание стабильности курса гривны.

От слаженности и профессионализма работы в данной непростой ситуации этой осенью Минфина и Нацбанка во многом будет зависеть судьба курса гривны до конца этого года и в первой половине 2025 года. Задача Минфина — обеспечить привлекательную доходность ОВГЗ и обеспечить объемы размещения этих облигаций среди инвесторов.

В ведении НБУ — поддержание стабильности курса на межбанке и стимулирование банков к покупке ОВГЗ с одновременным удержанием ими привлекательных ставок по гривневым средствам граждан на счетах в банках.

Пока полученные в августе очередные финансовые транши от США и ЕС подстраховывают Нацбанк в части обеспечения относительно стабильного курса гривны на межбанке за счет высокого уровня ЗВР и постоянных интервенций по продаже доллара. Последняя неделя августа не станет тут исключением.

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. По моим прогнозам, за 26−30 августа регулятор потратит на поддержание курса гривны на межбанке от $390 млн до $640 млн. Объемы ежедневных операций на торгах по системе Блумберг будут в пределах от $135 млн до $290 млн. На наличном же рынке граждане продолжат активно скупать валюту на карты и через обменники, что будет дополнительно давить на курс.

К другим факторам, которые уже привычно будут психологически и экономически влиять на настроения на валютном рынке на этой неделе, можно отнести ситуацию на фронтах и поведение пары евро/доллар на мировых рынках, что будет немедленно отражаться на курсе евровалюты относительно гривны.

Волатильность по паре евро/доллар сейчас высокая и шансов на ее снижение практически никаких нет. Слишком уж вмешалась сейчас в мировую экономику геополитика, предстоящие выборы в США, война росии в Украине, обострение военного конфликта на Ближнем Востоке и т. д.

Все это неизбежно заставит экспортеров и импорторов закладывать повышенные курсовые риски в свои ценники. В итоге — снова проиграет население, которое и оплатит все эти риски, покупая продукцию в Украине. Причем, не только импортные, но и отечественные товары.

Прогноз курса доллара и евро на 26−30 августа

Межбанк

НБУ вынужден будет ежедневно присутствовать с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия дефицита предложения валюты от экспортеров. Поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны в Украине. Мой прогноз по паре евро/доллар на 26−30 августа года будет в пределах коридора от 1,1090 до 1,1205 доллара за евро.

В этом случае, если котировки доллара на межбанке (по моему прогнозу) будут в пределах коридора от 41,05 до 41,50 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах в этот период будет находиться в пределах коридора от 45,52 до 46,50 гривен. Волатильность на межбанке по курсу и доллара, и евро сохранится всю неделю, что будет существенно влиять и на поведение наличного рынка.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и по евро в пределах от 20 до 50 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,80 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

Ценники по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 45,10 до 46,80 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 45,30 до 46,75 грн.

Оптовые точки валютообмена (обычно от 1000 долларов или евро) могут сузить уровень спреда до 12−18 копеек на долларе и до 15- 20 копеек на евро.

Учитывая, что разброс котировок по доллару и евро на этой неделе в разных регионах и даже районах городов может быть достаточно большим, советую при покупке/продаже валюты (особенно в объемах от 1000 долларов или евро) пользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать для себя максимально выгодный курс.

Поскольку этой осенью Украину и весь мир ожидает множество дополнительных военных, геополитических и экономических вызовов, советую бизнесу и гражданами еще раз проанализировать свои вложения, бизнес-модели и структуру сбережений в части диверсификации своих рисков. В первую очередь, валютных:

Для бизнеса, ориентированного на экспортные операции, — выстроить свои бизнес-модели таким образом, чтобы поступления выручки в конкретной валюте полностью перекрывали сейчас обязательства в этой же валюте. Это минимизирует курсовые риски.

Для бизнеса, ориентированного на импорт, — как минимум, еженедельно отслеживать курсовые тенденции в Украине, чтобы «не влететь» на курсовых разницах при новой покупке валюты после реализации очередной партии товаров за гривну при расчетах с иностранными поставщиками.

Для бизнесов, у которых есть и экспортная, и импортная составляющая, — постараться одновременно «замыкать» в своем банке эти объемы продаж и покупок валюты. Таким образом, покупая и продавая валюту через один и тот же банк в котором вы обслуживаетесь, вы сможете говорить с банкирами о минимальной разнице между курсами покупки и продажи равных объемов валюты в течение одного дня. И этим минимизировать свои расходы по таким операциям до размера лишь комиссии банка за покупку/продажу валюты и минимального уровня спреда между вашей продажей и вашей же покупкой валюты «внутри» банка.

Для граждан, я бы сейчас рекомендовал следующую пропорцию в их денежных сбережениях: до 40% в гривневых активах, до 60% в валюте (50/50 в долларах и евро).

Повышенная военная, геополитическая и экономическая турбулентность в мире продлится, как минимум, до середины-конца ноября 2024 года. И риск потерять деньги во время этих ралли как на фондовом, так и на валютном рынке сейчас достаточно велик. Поэтому вопрос диверсификации активов будет основным и очень актуальным, как минимум, до конца 2024 года- первого квартала 2025 года.