НБУ впервые установил курс евро выше 46 гривен

Курс гривны в начале новой рабочей недели снижается по отношению к доллару и обновил исторический минимум по отношению к евро . Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 27 августа, на уровне 41,3591 грн/$ по сравнению с 41,2236 грн/$ в понедельник. 22 июля он опускался до исторического минимума на уровне 41,4912 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро снизился на 34 копейки — до 46,1816 грн за евро. Это новый исторический минимум, который был зафиксирован 23 августа на уровне 45,9826 грн за евро.