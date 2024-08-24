В Укрзализныце объяснили, почему в ряде поездов исчезли плацкартные вагоны

Сейчас на ряде направлений Укрзализныця временно снизила количество плацкартных вагонов, поскольку их передали для осуществления медицинских и эвакуационных рейсов. Об этом сообщили в службе поддержки компании.

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«Значительное количество плацкартных вагонов сейчас задействовано под медицинские и эвакуационные рейсы, поэтому на определенных направлениях наблюдается их дефицит», — ответили в Укрзализныце на вопросы клиентки в Facebook.

Компания обещает включить свободные вагоны в состав пассажирских поездов, как только они появятся.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрзализныця разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, речь идет о спальных вагонах и Интерсити+.