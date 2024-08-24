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24 августа 2024, 14:09 Читати українською

В Укрзализныце объяснили, почему в ряде поездов исчезли плацкартные вагоны

Сейчас на ряде направлений Укрзализныця временно снизила количество плацкартных вагонов, поскольку их передали для осуществления медицинских и эвакуационных рейсов. Об этом сообщили в службе поддержки компании.

Сейчас на ряде направлений Укрзализныця временно снизила количество плацкартных вагонов, поскольку их передали для осуществления медицинских и эвакуационных рейсов.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Значительное количество плацкартных вагонов сейчас задействовано под медицинские и эвакуационные рейсы, поэтому на определенных направлениях наблюдается их дефицит», — ответили в Укрзализныце на вопросы клиентки в Facebook.

Компания обещает включить свободные вагоны в состав пассажирских поездов, как только они появятся.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрзализныця разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, речь идет о спальных вагонах и Интерсити+.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
R S
R S
24 августа 2024, 14:17
#
«Мінфін» писав, що Укрзалізниця розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+.

А тарифы изменятся как всегда в сторону увеличения???
+
+30
AllexL
AllexL
24 августа 2024, 17:41
#
Есть экономические причины для уменьшения цены?
+
+15
Три літри
Три літри
24 августа 2024, 17:53
#
Будь ласка возіть цього пана на дешевому дизелі
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