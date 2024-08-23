Украина возобновляет продажу электроэнергии за границу

В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы — существенно снизилось потребление. Кроме того, по плановому ремонту вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции», — говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно — количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.

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Два способа преодоления профицита

Способов преодоления профицита может быть два:

ограничение генерации украинских солнечных электростанций;

возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.

В Укрэнерго отметили, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита — во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет.