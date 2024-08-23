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23 августа 2024, 16:02 Читати українською

Украина возобновляет продажу электроэнергии за границу

В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме.
Фото: Укрэнерго

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«Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы — существенно снизилось потребление. Кроме того, по плановому ремонту вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции», — говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно — количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.

Читайте также: Из ремонта получился атомный энергоблок на 1 ГВт. Это позволит избежать отключений света — Минэнерго

Два способа преодоления профицита

Способов преодоления профицита может быть два:

  • ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
  • возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.

В Укрэнерго отметили, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита — во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+29
Vadim531
Vadim531
23 августа 2024, 16:07
#
Очередная великая…
+
+60
Три літри
Три літри
23 августа 2024, 16:23
#
Щоб не сталось, але великі українськи експерти з лавки у під'їзду будуть невдоволені.
Тут як раз відео виклали з вашого засідання експертної ради
https://www.youtube.com/shorts/XzcPbOEn0po
+
+15
TAN72
TAN72
23 августа 2024, 16:23
#
Главное чтобы деньги в бюджет,а не на зарплаты и премии за великие заслуги.
+
+44
Ranet
Ranet
23 августа 2024, 16:51
#
Ждем укрепления гривны и отмену налога.
+
0
Бедный папа
Бедный папа
23 августа 2024, 18:17
#
И снижения тарифов)
+
+45
Kankakee
Kankakee
23 августа 2024, 17:01
#
Тобто докуповувати влада не могла, а продавати тепер легко 🤦, а домовитися про поставки по бартеру для того щоб не було відключення зимою у них мізків не вистачає? 🤬
+
+84
nitrolog
nitrolog
23 августа 2024, 17:15
#
Мабуть в очах запливає і не видно було, коли писали про імпорт в той час коли енергоблоки були в ремонті і була спека
А тепер запливають очі коли чітко написано що для збалансованої роботи потрібно віддавати кудись (експорт) виключно в момент профіциту, але ж треба побільше зради навалити.
Ви хоч в курсі що енергію в сховище підземне не закачаєш?
А маневрових електростанцій в нас майже не залишилось, може спочатку матчастину вивчиш перш ніж скиглити
+
0
Adadad1326
Adadad1326
23 августа 2024, 17:35
#
А хіба заземлення, то не перекачка в сховище…
+
+30
parseval
parseval
23 августа 2024, 17:37
#
Якби ви Канкакі (господи прости) хоча б спробували ввімкнути свої мізки і розібратися як працює ринок електроенергії, то таких би дурниць не писали би. І до вашого відома докуповувала і дуже багато, але хіба вам це цікаво (((
+
+15
paff
paff
23 августа 2024, 17:37
#
Потужне зростяння ПОТУЖНОСТI!)))
+
+30
juular
juular
23 августа 2024, 17:40
#
Вопросов бы почти не возникало если бы хватало себе — всегда. Но когда отрубали по 7 часов к ряду, мы стабильно продолжали экспортировать «патрнерам». Уверен, что при случае дефицица зимой — нам задорого продадут в эпицентре спальные мешки, но будут торговать электроэнергией в еуропу)))
+
0
Три літри
Три літри
23 августа 2024, 18:37
#
Так не купуйте спальні мішки, ще й на вулицю вийдіть щоб зручніше було мерзнути
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