В воскресенье, 25 августа, Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу из-за профицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Украина возобновляет продажу электроэнергии за границу
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы — существенно снизилось потребление. Кроме того, по плановому ремонту вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции», — говорится в сообщении.
Энергетики объяснили, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно — количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.
Читайте также: Из ремонта получился атомный энергоблок на 1 ГВт. Это позволит избежать отключений света — Минэнерго
Два способа преодоления профицита
Способов преодоления профицита может быть два:
- ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
- возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.
Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.
В Укрэнерго отметили, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита — во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет.
Комментарии - 12
Тут як раз відео виклали з вашого засідання експертної ради
https://www.youtube.com/shorts/XzcPbOEn0po
А тепер запливають очі коли чітко написано що для збалансованої роботи потрібно віддавати кудись (експорт) виключно в момент профіциту, але ж треба побільше зради навалити.
Ви хоч в курсі що енергію в сховище підземне не закачаєш?
А маневрових електростанцій в нас майже не залишилось, може спочатку матчастину вивчиш перш ніж скиглити