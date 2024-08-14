Fitch временно ухудшило рейтинг Украины к ограниченному дефолту
Кредитный рейтинг Украины, доходы банков, новый минимум гривны и инфляция в США: главное за среду
Рейтинговое агентство Fitch усугубило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций. В конце прошлой недели 9 августа Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций. Реструктуризация позволит Украине снизить государственный долг на $8,67 млрд и сэкономить $22,75 млрд на долговых выплатах до 2033 года.
В первом полугодии банки увеличили чистую прибыль на 17%
В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд. грн. чистой прибыли, что на 17% больше против прибыли в 67,6 млрд. грн. за аналогичный период прошлого года.
Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к евро
Национальный банк Украины снизил курс гривны к новому историческому минимуму по отношению к евро, но стабилизировал по отношению к доллару США.
Инфляция в США замедляется четвертый месяц подряд
Рост потребительских цен в США замедлился до 2,9%. Это дает основание полагать, что ФРС начнет снижать ставки. В июне ИПЦ составил 3%, а в мае 3,3%. Инфляция все еще имеет тенденцию к снижению. В сочетании со смягчением рынка труда ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки в следующем месяце.
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