Кредитный рейтинг Украины, доходы банков, новый минимум гривны и инфляция в США: главное за среду

Рейтинговое агентство Fitch усугубило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций. В конце прошлой недели 9 августа Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций. Реструктуризация позволит Украине снизить государственный долг на $8,67 млрд и сэкономить $22,75 млрд на долговых выплатах до 2033 года.

В первом полугодии банки увеличили чистую прибыль на 17%

В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд. грн. чистой прибыли, что на 17% больше против прибыли в 67,6 млрд. грн. за аналогичный период прошлого года.

Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к евро