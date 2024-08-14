Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к евро

Национальный банк Украины снизил курс гривны к новому историческому минимуму по отношению к евро, но стабилизировал по отношению к доллару США.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ установил на 15 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,3262 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

Нацбанк на 15 августа установил официальный курс евро на уровне 45,54 грн (на 14 августа было установлено на уровне 45,19 грн). Европейская валюта подорожала на 35 копеек. Это новый исторический рекорд, предыдущий был зафиксирован 18 июля 2024, когда курс гривны опускался до 45,34 грн за евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .