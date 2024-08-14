Инфляция в США замедляется четвертый месяц подряд

Рост потребительских цен в США замедлился до 2,9%. Это дает основание полагать, что ФРС начнет снижать ставки. Об этом пишет Bloomberg.

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Базовый индекс потребительских цен, не включающий расходы на еду и энергоносители, в июле вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом, что все еще является самым низким темпом с начала 2021 года.

Экономисты считают его более точным, чем общий ИПЦ. Этот показатель также вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% в годовом исчислении.

В июне ИПЦ составил 3%, а в мае 3,3%.

Инфляция в США / Источник: https://tradingeconomics.com

Инфляция все еще имеет тенденцию к снижению. В сочетании со смягчением рынка труда ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки в следующем месяце.