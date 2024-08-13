Ограничение p2p-переводов, 4,2 миллиарда евро от ЕС: главное за вторник

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов». НБУ планирует лимитировать объем трансакций в месяц не более 100 тыс. грн.

Украина получила 4,2 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Сегодня, 13 августа, в государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд. евро от Европейского Союза. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Нацбанк аннулировал лицензию сети валютных обменников «Артем»

Нацбанк отозвал (аннулировал) лицензию на осуществление валютных операций в части торговли наличной валютой, выданную ООО «Финансовая компания «Артем». Она имела 319 обменников.

Что происходит с курсом: Глава НБУ назвал причины колебаний

Национальный банк заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал себе стабилизирующую функцию для экономики. Колебания будут происходить в обе стороны. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.