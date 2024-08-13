Нацбанк аннулировал лицензию сети валютных обменников «Артем»

Нацбанк отозвал (аннулировал) лицензию на осуществление валютных операций в части торговли наличной валютой, выданную ООО «Финансовая компания «Артем». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Что известно

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 августа, оно вступает в силу 13 августа.

«Решение принято в связи с выявлением Национальным банком недостоверной информации в документах, которые ООО «Финансовая компания «Артем» подавало вместе с заявлением о выдаче лицензии на торговлю валютными ценностями», — отмечается в сообщении.

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По данным реестра пунктов обмена иностранной валюты, обнародованном на сайте НБУ, финансовая компания «Артем» имела 319 обменников.

ООО «Финансовая компания «Артем» с регистрацией в Днепре основано в апреле 2016 года, его владелицей указана Юлия Ломова.