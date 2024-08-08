Минфин - Курсы валют Украины

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8 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Возврат отключений света, восстановление биткоина и контроль газовой станции «Суджа»

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Источник: Минфин
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