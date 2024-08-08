Главное за четверг: Возврат отключений света, восстановление биткоина и контроль газовой станции «Суджа»

31 июля ФРС США ожидаемо сохранил процентные ставки на текущем уровне 5,25−5,5% годовых, после чего глава Федрезерва Джером Пауэлл допустил возможность понижения ставок уже в сентябре (что и было заложено рынком до прогнозов). И, казалось бы, ничто не предвещало беды.

Отключения вернулись. Сегодня без света будут промышленность и бизнес

8 августа отключения будут действовать с 17:00 до 22:00. Будет задействована одна очередь графика ограничения.

Биткоин восстанавливается: сколько будет стоить «цифровое золото» до конца года

Стремительное падение биткоина в начале недели не снизило оптимизм инвесторов, а возобновление позиций «цифрового золота» лишь усилило их уверенность. На чем основывается такая позиция, какие факторы привели к падению BTC и что дальше будет влиять на его курс, разбирался «Минфин».

71% компаний АПК повысили сотрудникам зарплату: кого ищет агробизнес

У аграриев усиливается дефицит кадров, компании платят большую зарплату, бонусируют рабочих и нанимают женщин. Как изменился рынок труда в агроотрасли.

Украина контролирует газовую станцию «Суджа» в Курской области — The Washington Post

Украина контролирует газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области РФ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника президента Украины Владимира Зеленского. Аналитики издания предполагают, что Киев может прекратить поставки российского газа в Европу, используя это как рычаг давления.