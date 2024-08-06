Резервы НБУ уменьшаются, ЕС одобрил очередной транш: главное за вторник

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров.

ЕС официально одобрил предоставление Украине транша макрофина на 4,2 млрд евро

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility.

Директор Департамента закупок Андрей Телюпа завершил работу в Нацбанке