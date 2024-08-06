Резервы НБУ уменьшаются, ЕС одобрил очередной транш: главное за вторник
Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров.
ЕС официально одобрил предоставление Украине транша макрофина на 4,2 млрд евро
Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility.
Директор Департамента закупок Андрей Телюпа завершил работу в Нацбанке
Возглавлявший Департамент закупок Андрей Телюпа по собственному желанию завершил работу в Национальном банке в связи с назначением его заместителем министра экономики Украины.
Фондовые рынки за три недели потеряли $6 трлн
За три недели глобальные фондовые рынки потеряли около 6,4 триллиона долларов, а произошедшее в понедельник падение поразило даже самых опытных трейдеров.
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