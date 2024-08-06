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6 августа 2024, 12:46 Читати українською

Директор Департамента закупок Андрей Телюпа завершил работу в Нацбанке

Андрей Телюпа, возглавлявший Департамент закупок, по собственному желанию завершил работу в Национальном банке в связи с назначением его замминистром экономики Украины.

Андрей Телюпа, возглавлявший Департамент закупок, по собственному желанию завершил работу в Национальном банке в связи с назначением его замминистром экономики Украины.
Фото: Андрей Телюпа

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Обязанности директора Департамента закупок Национального банка до назначения нового руководителя будет выполнять Леся Колесан, начальник управления публичных закупок этого департамента.

Нацбанк будет искать нового директора

Соответственно, Национальный банк будет осуществлять поиск и отбор кандидатов на должность директора Департамента закупок.

В сферу ответственности будущего руководителя этого департамента будет принадлежать, в частности:

  • методологическое обеспечение процесса закупочной деятельности;
  • планирование, координация, организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг на средства Национального банка;
  • обеспечение деятельности Тендерного комитета Национального банка и уполномоченных лиц по планированию и проведению закупок;
  • методологическое обеспечение и организация договорной работы по договорам по вопросам, связанным с обеспечением деятельности Национального банка, заключение и сопровождение договоров о закупке.

Департамент закупок относится к «Финансово-административному и операционному блоку», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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