Фондовые рынки за три недели потеряли $6 трлн

За три недели глобальные фондовые рынки потеряли около 6,4 триллиона долларов , а произошедшее в понедельник падение поразило даже самых опытных трейдеров. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает ЭП.

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Восстановление рынков

В понедельник в Токио индекс Nikkei упал на 12%, в Сеуле Kospi снизился на 9%, а на открытии торгов в Нью-Йорке Nasdaq рухнул на 6% в считанные секунды.

Криптовалюты тоже пошли вниз, индекс волатильности VIX резко возрос, а инвесторы бросились покупать государственные облигации США, считающиеся самыми надежными активами.

«Означают ли эти бурные колебания завершения глобальной распродажи, которая началась на прошлой неделе, или это лишь начало длительного спада, пока неизвестно», — пишет агентство.

Во вторник некоторые наиболее пострадавшие рынки восстановились, в том числе ключевые индексы Японии поднялись более чем на 10%, хотя мало кто верит, что «дно» уже достигнуто.

«Очевидно, что почва, которая обеспечивала рост финансовых рынков в течение последних лет, серьезно пошатнулась», — пишет Bloomberg.

«Черный» понедельник

В понедельник, когда японская валюта выросла на 3% из-за повышения ставок Банком Японии, индекс Nikkei обрушился больше всего с 1987 года. Инвесторы массово продавали японские акции из-за опасений, что укрепление валюты повредит доходам экспортоориентированных компаний.

Убытки распространились на другие азиатские рынки и Европу, где упали основные фондовые индексы, а затем и на Америку. Влияние ощутилось также на кредитных рынках: по меньшей мере две компании — поставщик беспроводной инфраструктуры SBA Communications и оператор парков развлечений SeaWorld Parks & Entertainment — отложили кредитные соглашения на общую сумму 3,8 миллиарда долларов.

К концу понедельника в США акции частично восстановились от своего минимума, индекс Nasdaq Composite снизился на 3,4%, а рынок облигаций стабилизировался. Но это мало успокоило встревоженных трейдеров, которые не были уверены, это очередная ложная тревога.