Минфин - Курсы валют Украины

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3 августа 2024, 10:33 Читати українською

S&P снизило кредитный рейтинг Украины до выборочного дефолта

Американское рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт». Причина — отсутствие выплат по облигациям со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Американское рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».

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Правительство Украины решило приостановить выплаты по облигациям к реструктуризации. С этой целью правительство не выполнило платеж купонного дохода по еврооблигациям на 2026 год, который должен был состояться 1 августа 2024 года.

S&P также не ожидает получения платежа в течение десяти рабочих дней, предусмотренных соглашением.

«Мы снизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC. Мы также снизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)», — говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P подтвердило суверенные рейтинги в национальной валюте (LC) CCC+/C и uaBB по национальной шкале.

«Мы понимаем, что государственный долг Украины, деноминированный в гривне, не подлежит реструктуризации. Прогноз рейтинга LC — стабилен», — добавило агентство.

Прогноз

В S&P ожидают повышения долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте после завершения планируемого обмена долга.

Реструктуризация еврооблигаций предполагает списание 37% от основной суммы, уменьшение процентов и продление сроков погашения.

Агентство также считает, что экономика Украины не восстановится до довоенного уровня в пределах прогнозного периода до 2027 года.

Читайте также: Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд

Напомним

На этой неделе, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

Кабмин принял соответствующий законопроект 18 июля.

«Минфин» писал, что Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
Bookseller
Bookseller
3 августа 2024, 10:57
#
🄳🄴🄵🄰🅄🄻🅃😡
+
+45
financialGenius
financialGenius
3 августа 2024, 11:20
#
Ждём когда и по овдп будут сюрпризы от правительства…
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
3 августа 2024, 11:35
#
Ну і на що це вплинуло? Зарплати як росли так і ростуть, ринок нерухомості відновлюється, економіка відновлюється. А ці «недоконтори» свої рейтинги можуть куди треба запхати — ніхто на них вже уваги не звертає.
+
+15
potator
potator
3 августа 2024, 11:44
#
НЛО по определению красное. — Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры. — Нет, красное — это не из нашей галактики.
+
+30
bonv
bonv
3 августа 2024, 11:57
#
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C (дефолт неминучий) після її угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 мільярдів доларів.
Доприкалувались нелохи з непрофанами © Гірше ж точно не буде ©
+
+30
bonv
bonv
3 августа 2024, 11:57
#
Кожному четвертому українцю катастрофічно не вистачає грошей, — опитування.
24% українців при поточному доході відчувають серйозні матеріальні труднощі. Про це свідчать результати опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології.
Ще 39% опитаних українців відзначили, що вони відчувають певні матеріальні складнощі за поточних доходів. Можуть жити на свій дохід 28% респондентів. І лише 8% опитаних українців відповіли, що їм комфортно жити на свій дохід.
Водночас, опитування показало, що частка людей, які вважають, що майбутнє покоління буде більш забезпеченим — впало. Якщо ще у 2023 році 63% людей відповіли на це питання позитивно, то вже у 2024 році ця цифра впала до 47%.
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