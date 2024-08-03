Американское рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт». Причина — отсутствие выплат по облигациям со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
S&P снизило кредитный рейтинг Украины до выборочного дефолта
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Правительство Украины решило приостановить выплаты по облигациям к реструктуризации. С этой целью правительство не выполнило платеж купонного дохода по еврооблигациям на 2026 год, который должен был состояться 1 августа 2024 года.
S&P также не ожидает получения платежа в течение десяти рабочих дней, предусмотренных соглашением.
«Мы снизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC. Мы также снизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)», — говорится в сообщении агентства.
В то же время S&P подтвердило суверенные рейтинги в национальной валюте (LC) CCC+/C и uaBB по национальной шкале.
«Мы понимаем, что государственный долг Украины, деноминированный в гривне, не подлежит реструктуризации. Прогноз рейтинга LC — стабилен», — добавило агентство.
Прогноз
В S&P ожидают повышения долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте после завершения планируемого обмена долга.
Реструктуризация еврооблигаций предполагает списание 37% от основной суммы, уменьшение процентов и продление сроков погашения.
Агентство также считает, что экономика Украины не восстановится до довоенного уровня в пределах прогнозного периода до 2027 года.
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Напомним
На этой неделе, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.
Кабмин принял соответствующий законопроект 18 июля.
«Минфин» писал, что Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга.
Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.
После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
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