В субботу отключений света не прогнозируется — Укрэнерго

В субботу, 3 августа, применение мер по ограничению электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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При изменении ситуации компания уведомит дополнительно.

В Укрэнерго также призвали граждан пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

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Напомним

Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.

В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.