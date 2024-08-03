В субботу, 3 августа, применение мер по ограничению электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В субботу отключений света не прогнозируется — Укрэнерго
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
При изменении ситуации компания уведомит дополнительно.
В Укрэнерго также призвали граждан пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.
Читайте также: Сентябрь-октябрь есть шанс пройти без отключений света: чего ждать зимой
Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии