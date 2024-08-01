Применение мер ограничения 1 августа не прогнозируется. Из-за похолодания тенденция к понижению потребления по стране сохраняется. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: отключений света сегодня не прогнозируется
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Что говорят в компании
«В вечерние часы нагрузка на систему все еще высокая. Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника. Более холодные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня на 10.00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром», — говорится в сообщении.
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Просьба Укрэнерго
«По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», — отметили в компании.
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Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
В «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
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