Укрэнерго: отключений света сегодня не прогнозируется

Применение мер ограничения 1 августа не прогнозируется. Из-за похолодания тенденция к понижению потребления по стране сохраняется. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Что говорят в компании

«В вечерние часы нагрузка на систему все еще высокая. Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника. Более холодные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня на 10.00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром», — говорится в сообщении.

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Просьба Укрэнерго

«По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», — отметили в компании.

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Напомним

Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.

В «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.