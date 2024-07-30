Глобальный спрос на золото во втором квартале снизился на 6% — WGC

Падение спроса

Из-за высоких цен на золото спрос на ювелирные украшения упал на 19%, до 391 тонны, соответственно сократился и спрос на золото со стороны ювелирной отрасли — на 17%, до 411 тонн.

Частично спад на ювелирном рынке был компенсирован ростом спроса на золото в других отраслях. В частности, в технологическом секторе потребление выросло на 11%, до 81 тонны, за счет использования золота в электронике, прежде всего в чипах для набирающего популярность направления ИИ.

Центробанки, стараясь защитить и диверсифицировать свои портфели, увеличили закупки золота на 6%, до 183 тонн.

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Предложение на рынке золота выросло на 4%, до 1 258 тонн. В том числе добыча оказалась рекордной для второго квартала — 929 тонн.

Излишек предложения, 329 тонн, абсорбировал рынок OTC, его доля в квартальных закупках оказалась достаточно существенной. Вместе со спросом со стороны центробанков OTC-рынок стал драйвером роста цен на золото.

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Золото растет в цене

Ранее «Минфин» писал, что цены на золото выросли на азиатских торгах в понедельник, восстанавливая позиции после падения на протяжении большей части июля, поскольку внимание переключилось на предстоящее заседание ФРС, где центральный банк, как ожидается, даст больше подсказок по поводу снижения процентных ставок.